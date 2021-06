Truco casero para eliminar las ralladuras en la pantalla de tu celular

El teléfono celular se ha vuelto una herramienta indispensable en nuestro día a día ya que con el nos comunicamos constantemente. Existe una amplia variedad de dispositivos móviles que se acomodan a las distintas necesidades de los usuarios. Lo que es innegable es que no importa el trabajo o profesión que se realice, se ha vuelto imprescindible en la sociedad actual por lo que el romperlo o extraviarlo es un motivo de gran conflicto. No obstante existe una solución a uno de los problemas más comunes que se presentan cuando utilizamos incansablemente nuestro teléfono celular: las rayas en su pantalla.

Es común que cuando guardamos nuestros dispositivos móviles en el bolsillo o en algún bolso, estos inevitablemente se rosen con las llaves o cualquier otro objeto lo puede marcar o rayar. Esto también suele ocurrir cuando lo dejamos al alcance de niños o si tenemos nuestras uñas largas, no obstante existe un remedio casero que solucionará este problema de manera eficaz.

Antes de proceder con éstos arreglos caseros, primero se debe apagar el teléfono celular y quitarle la batería por precaución y así evitar estropearlo. Este truco sirve para las pantallas de todos los dispositivos móviles y tan solo requiere de un elemento especial que todos tenemos en casa y es la pasta dental o dentífrico. La pasta que se utilizará debe ser del tipo blanco y no en gel ya que esta última no nos servirá de nada.

El paso siguiente es tomar un poco de algodón y colocarle una pequeña cantidad de pasta blanca. Luego de ello, se debe frotar la pantalla del móvil con este algodón sobre las superficies rayadas. Finalmente con un paño o trapo apenas húmedo se debe quitar el exceso de pasta y listo, los arañazos y ralladuras habrán desaparecido. Sin embargo esta no es la única fórmula para eliminar las marcas de tu teléfono celular.

Imagen: Móvil Zona

En caso de tener la pasta de dientes en gel y no la blanca, también puedes optar por hacer una pasta casera con bicarbonato de sodio. Es bastante simple, para ello se requiere dos partes de bicarbonato de sodio y una parte de agua, luego se debe frotar con un algodón y listo. No olvidemos la importancia de apagar el teléfono celular y quitarle su batería, de ser posible, previamente. No obstante en caso de no tener bicarbonato de sodio también puede utilizar talco para bebés para crear la pasta casera. Sin embargo, estas recetas y trucos solo son efectivas en caso de ralladuras, es decir no en el caso de tu pantalla se haya trizado o roto.