Romina Malaspina alardeó su figura en un bello atardecer

Esta semana Marian Farjat ex participante de Gran Hermano 2015 recordó una asquerosa anécdota que involucra a Romina Malaspina y se mostró arrepentida. La actriz era la enemiga dentro de la famosa casa de la ex conductora de Canal 26 y un día defecó en un plato y lo escondió debajo del peluche preferido de Romi.

“Me arrepiento de lo que hice, era chica, y ahí adentro de la casa la verdad es que todos compiten, no tenés amigos” indicó Farjat sobre el incidente con la cantante en una charla con EloPodcast.com. “No me arrepiento. No, no. Mentira. Sí, estoy arrepentida. Después de GH, viajamos mucho juntas con Romina. Es una gran persona. Es una buena mina. No se lo volvería a hacer. Ya está, ya pasó. Éramos chicas. Ahora tengo 25 años y eso quedó atrás. Romina se merece lo mejor y todo lo que le está pasando. Hoy somos amigas, tenemos buena onda” agregó Marian fiel a su estilo

En las últimas horas, Romina Malaspina compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede observar a la modelo de 26 años desplegando toda su belleza en el balcón de su departamento con un gran atardecer de fondo. La mediática lució un top de color blanco, un pantalón de jean negro que complementó con su largo cabello suelto y un delicado make up.

“Atardecer 🌅” fue el simple y corto texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 33 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles seguidores en la popular plataforma.