Radiante: Juana Viale deslumbró con su outfit y conquistó a sus fans

Juana Viale continua firme reemplazando a su abuela en sus sendos programas de televisión, “La Noche de Mirtha Legrand” y “Almorzando con Mirtha Legrand” como lo hizo durante todo el año 2020. La actriz y conductora de 39 años compartió este viernes una jugada foto al natural en medio de un lago que llamó la atención de sus millones de followers en las redes sociales.

Este sábado a partir de las 21:30, Juana contará con la presencia del Vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, el Legislador porteño del Frente de Todos Leandro Santoro, el modelo y conductor Horacio Cabak y Mateo Salvatto, el joven de tan sólo 22 años creador de la aplicación Háblalo que presentará su primer libro La batalla del futuro.

Viale, quien suele conquistar con sus distintos looks, hizo nuevamente los deberes y deslumbró a gran parte de sus televidentes y seguidores con su elegante look. La hija de Marcela Tinayre es dueña de una espléndida belleza y no debe realizar mayor esfuerzo para lucirse en la pantalla chica.

Fuente: Instagram Mirtha Legrand

La cuenta oficial de Mirtha Legrand compartió una fotografía en Instagram donde se puede observar el outfit de su nieta quien lució un elegante vestido color uva, zapatos taco aguja plateados y el pelo recogido. Este posteo recibió rápidamente una gran cantidad de likes y comentarios por parte de sus miles de fieles seguidores.

Fuente: Instagram Mirtha Legrand

Por último, en un video publicado por Mirtha Legrand en su cuenta oficial de Twitter se puede ver la vigoroza entrada de Juana Viale al programa al ritmo de la canción "Vasos Vacíos" de "Los Fabulosos Cadillacs". Todos los elementos están dados para que sea una verdadera “Mesaza” que deje mucho material para hablar durante el resto de los días.