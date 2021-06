5 cosas que no sabías de Tom Hiddleston, el protagonista de Loki

Tom Hiddleston vive uno de los momentos más importantes de su carrera y ya es considerado uno de los actores mejores pagados de Hollywood. Su personaje de Loki ha vuelto locos a los fans de Marvel que no logran odiar por completo a este simpático villano.

Este actor británico de 40 años lleva el arte dramático en su sangre ya que su madre fue directora de teatro. Esto lo llevó a hacer una carrera en la Universidad de Cambridge. Su primer papel en televisión llegó en 2001 como parte del elenco de The Life and Adventures of Nicholas Nickleby y tuvo que esperar seis años para llegar a la pantalla grande Unrelated.

Foto: Instagram

Fue en 2011 que su nombre comenzó ganar fama mundial al debutar en la película Thor en su papel de Loki. Según comentó en entrevistas posteriores, él hizo la audición para quedarse con el papel del superhéroe, para ello se preparó bajo una estricta dieta y rutina de ejercicios. Sin embargo, Chris Hemsworth fue el elegido.

Pero la vida de Hiddleston está llena de sorpresas, una de ellas es que compartió su educación en el Eton College con el príncipe William.

La educación siempre ha sido uno de los pilares de su formación y esto lo llevó a estudiar varios idiomas. Además de su inglés natal, sabe en francés, español, italiano, griego y latín.

Además, es un aficionado a la literatura y un gran admirador de los trabajos de Stevenson, Quevedo, Poe, Borges y Thoreau.

Foto: Instagram

Pero si todo esto te parece sorprendente, espera porque hay más. Es que también es un amante de la música y esto lo llevó a piano, guitarra, trompeta, laúd y violín.

Como si fuera poco, en 2013 fue considerado el segundo hombre más guapo por revista Empire, solo detrás de Benedict Cumberbatch.