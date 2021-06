Al natural: Luisana Lopilato se mostró sin una gota de maquillaje y sorprendió a sus fans

Luisana Lopilato reveló hace unos días el rol fundamental que cumplió Romina Yan para que ella se conociera con su actual esposo y padre de sus hijos Michael Bublé: “Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy” indicó la blonda en el programa de Jey Mammon donde Cris Morena estaba como invitada celebrando los 30 años de la recordada telenovela “Jugate Conmigo”.

“Ella todo el tiempo me decía: ‘parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’. Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada” amplió Luisana su anécdota.

Hace unas horas, Luisana Lopilato publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que sorprendieron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la blonda recostada en su cama junto a su pequeña mascota en un momento de relax. La hermana de Darío Lopilato lució una remera blanca y su rostro sin una gota de maquillaje.

“¿Quién tiene más cara de siesta? 😴💞” fue el simple y sencillo texto que eligió Lopilato para acompañar sus instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Michael Bublé se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 43 mil corazones. Además, recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores.