A sus 40 años, Karina Jelinek presume toda su belleza en el mar

Karina Jelinek es una de las figuras argentinas que más activa se encuentra en redes sociales. Recientemente, protagonizó un divertido blooper que nadie pudo pasar por alto. Mientras estaba realizando una transmisión en vivo, a través de Instagram, dejó al descubierto una parte de su cuerpo y los internautas debieron avisarle del descuido.

Por más que fue algo muy fugaz, las imágenes no tardaron en viralizarse y generó un gran revuelo en la web. Ángel de Brito fue uno de los que fue al frente y le preguntó sin dar muchos rodeos sobre el tema. "Tengo una pregunta Kari Jelinek ¿alguna vez se te escapó algo sin querer?", le consultó el conductor de LAM.

"No me espanta ni me asusta que se vea mi pequeño timbre... me pasó miles de veces en desfiles y producciones de fotos y sigo adelante como toda profesional... creo que a nadie ya le sorprende", respondió ella con la seguridad que la caracteriza.