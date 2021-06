Nuevas bajas en Pasión de Gavilanes 2: actriz confirma que no participará de la secuela

Para tristeza de muchos de los fanáticos de Pasión de Gavilanes, una de las protagonistas de la primera entrega no participará en la secuela del culebrón creado por Julio Jiménez. Hasta el momento, ya se sabía que Mario Cimarro (Juan Reyes) y Michel Brown (Franco Reyes) no podrían participar del rodaje y ahora se conoció que Danna García, quien le dio vida a Norma Elizondo Acevedo tampoco estará.

"Yo no sé nada de Pasión de Gavilanes 2. Yo tuve una charla con Telemundo, pero tengo que decir que hoy yo no soy parte del proyecto", expresó en un video que se difundió en redes sociales.

Y agregó: "No estoy actualizada en cómo va el proyecto, no he vuelto a tener comunicación con Telemundo; así que si tenían dudas, esa es la respuesta: a día de hoy no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez, es un exitazo".

La actriz, reconoció que si está involucrada en otros trabajos que se están gestando. "Soy parte de otros proyectos, ya confirmé un proyecto con el que estoy muy emocionada, que luego les contaré, pero es para el año entrante", enfatizó.

Desde la producción de la tira, aún no revelan de manera oficial quienes conformarán el elenco de esta secuela. Según la revista VEA, hasta el momento, están confirmados Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista, Ana Lucía Domínguez, Jorge Cao y Paola Rey. Sobre el resto de los artistas que estuvieron en la primera entrega que salió al aire a principios de este milenio, todavía nada se sabe con certeza.