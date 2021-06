Marley reaccionó al exótico video en ropa interior de Jesica Cirio

Jessica Cirio, es una de las modelos más reconocidas de Argentina debido a su belleza y encanto natural. La modelo es también vedette y presentadora de televisión con una larga trayectoria en las pantallas.

Actualmente Jesica es una de las celebridades argentinas con más seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con 2,8 millones de seguidores. No obstante la carrera de Cirio se inició en 1996 en el programa “Las 3 Marias”, el cual era emitido por ATC y conducido por “Las Trillizas de Oro. En este programa, la vedette se destacaba como bailarina y asistente. Luego de ello, llegó una de las oportunidades las importantes para Jesica ya que fue convocada para interpretar el personaje de “La Sobrinita” de Gerardo Sofovich en el programa televisivo “Polémica en el bar”.

Desde allí en más la carrera de Jesica Cirio despegó debido a que en el año 2004 fue convocada para ser la conductora del programa “Kubik”, transmitido por “América 2”, en el cual trabajó hasta el año 2009. Por otra parte, su debut como vedette llegó en el verano de 2004/2005 con la obra de teatro “Terminestor ” de Jorge Guinzburg. Luego de ello a la modelo le llegaron numerosas propuestas de trabajo como formar parte de la revista de Gerardo Sofovich.

Finalmente en el año 2006 Cirio participó en la primera edición del exitoso concurso de la televisión argentina “Bailando por un sueño,” segmento del programa “ShowMatch” el cual era emitido por Canal 13, donde logró llegar a las semifinales del certamen. Posteriormente, en 2009, viajó a Chile para participar en “Fiebre de baile” y en la serie “Infieles”. Increíblemente Jesica se convirtió en la primera vedette de la “Revista latina”, en Villa Carlos Paz, en homenaje a Jorge Guinzburg, fallecido a inicios de 2008.

Imagen: Instagram

Una de las apariciones más destacadas de Cirio fue en el año 2015 cuando participó en “Tu cara me suena”, un programa sumamente exitoso de la televisión argentina basado en un concurso de imitaciones musicales el cual era conducido por Marley. Desde el año 2018 Jesica se desempeña como conductora de “La peña de Morfi”, junto a Gerardo Rozín, programa transmitido por Telefe. No obstante Cirio no descuida a sus fans ya que desde su cuenta de Instagram se encuentra en permanente contacto con ellos al compartir fotos de su día a día. En una de sus más recientes publicaciones, Cirio enseñó su impactante figura y belleza natural al realiza un pequeño baile en ropa interior la cual se ganó el me gusta de millones, incluido el de Marley. Es así que Jesica confirmó que es una de las argentinas más hermosas de Instagram.