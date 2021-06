Maribel Guardia alardea su figura frente al espejo con un ajustado conjunto deportivo

Maribel Guardia es una de las tantas artistas que, en los últimos meses, contrajo covid-19. Si bien los síntomas con los que transitó la enfermedad fueron muy leves, no le ocurrió lo mismo a su esposo, Marco Chacón. "Me fue muy suave, pero casi me quedo viuda, a él sí le dio fuertísimo, casi se me muere", señaló la cantante en su reciente participación en el late night show Montse & Joe.

"No fue a parar al hospital porque en ese momento no había hospitales (disponibles). Fue en diciembre, entonces estaban a reventar todos los hospitales públicos y privados. Todo fue en la casa", agregó al aire.

Con respecto de las secuelas que le dejó el coronavirus, Guardia remarcó que aún se siente fatigada y que su cabello se le cayó en exceso. Montserrat Oliver, una de las conductoras del ciclo, quiso saber si ya podía volver a realizar actividad física y la actriz le respondió que lo hace regularmente para mantenerse en forma.

De eso no existen dudas, ya que en sus redes sociales diariamente comparte momentos de sus rutinas de entrenamiento y presume su trabajada figura. A los 62 años se encuentra más hermosa que nunca.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones alardeó de su hermosura frente al espejo con un ajustado conjunto deportivo. "Rumbo al gym. Que más tarde sueñen con angelitos panzones. Buenas noches", redactó junto a la instantánea que se llenó de halagos y 'me gusta'.