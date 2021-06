Romina Malaspina realizó una consulta a sus fans con una increíble foto: “Invierno o verano”

Romina Malaspina habló hace unas semanas, durante el programa “Polémica en el bar” de su experiencia en el periodismo: “Me encantó. Era una propuesta que no me esperaba. Yo estaba haciendo música hace tres años. De pronto me ofrecieron presentar las noticias y poco tiempo estuve”.

Luego Romina indicó sus sensaciones de cuando presentó las noticias en el Canal 26, luciendo un top de red sumamente sugerente: “La gente se pudo sacar el prejuicio. ¿Por qué si tengo que hacer algo ahí tengo que estar vestida de tal forma?”.

Hace unas horas, Romina Malaspina publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de seguidores alrededor del mundo. En la misma se puede observar a la también modelo de 26 años luciendo un ajustado body de color blanco, dejando ver sus tatuajes en uno de sus brazos y en su cadera, su cabello suelto y un delicado make up.

“Hola 🛸 Que prefieren? Invierno ❄️ o verano ☀️? Comenta con tu emoji Yo toda la vida verano, playa y bronceado 🤤” fue la consulta que eligió Malaspina para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita. En la misma les hace elegir a sus followers entre dos antagónicas estaciones del año.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 15 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus fieles seguidores quienes reaccionaron ante la mencionada consulta.