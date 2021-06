La inigualable Silvina Escudero modela frente al espejo cautivando a todos

Una vez más la belleza de Silvina Escudero no deja de sorprender al mostrarse auténtica y sin maquillaje, en una actitud relajada. Con un look totalmente natural, se dejó ver con el cabello suelto casi despeinado, demostrando que es una diva incluso en las primeras horas de la mañana.



En un vivo de Instagram podemos apreciar a la bella modelo y bailarina que acompaña todas las noches a Jey Mammon en su programa por la pantalla de América “Los Mammones”, programa televisivo humorístico y de entrevistas periodísticas donde el conductor se luce con sus preguntas.



Recientemente Silvina Escudero tuvo una entrevista por videollamada con el programa de Ángel de Brito, en el que tuvo un cruce con la panelista Cinthia Fernandez donde desmintió estar en pareja y que no tuvo un romance con Mariano Martinez. Cinthia que no es de las más sumisas ni calladitas le dijo: “Mentirosa, tengo los chats”. Esto hizo que Silvina vivera un momento profundamente incómodo durante la emisión del programa “Los ángeles de la Mañana”.



Ángel de Brito le preguntó: “¿Volviste con tu ex?”, a lo que Silvina contestó: “No volví. Estoy sola”. En ese momento, Fernández intervino y, sin vueltas, señaló: “Ay, qué mentirosa, te ven en el barrio...”. No contesta con esta intervención la incisiva panelista siguió comentando: “Silvi, vos me lo negaste [su regreso con su exnovio]. Partamos de la base, cuando te fue a visitar [a Los Mammones] ese chico misterioso que compararon con Mariano. ¿Qué te pensás que no le vamos a preguntar a los que estaban en el piso quién era?”. A lo que Escudero expresó: “Pero eso no quiere decir que haya vuelto con mi ex, eso quiere decir que yo estuve mal y una persona que me ama mucho se preocupó por mí”.



Fernández, a quien no le importo la evidente incomodidad de Silvina Escudero, redobló la apuesta diciendo: “Estuvo un poquito desprolijo, él estaba saliendo con una chica que se llama María Sol y le volvió el amor por Silvina, que se enteró, se puso un poco loca y le tiró las cosas a la basura. Toda la gente lo vio. Vos lo encaraste y él te dijo que no estaba con una mina”.

Ante la pregunta de de Brito por la veracidad de los dichos, Escudero respondió que nada de eso era verdad. “¿No chateaste con la otra chica para corroborar la historia? Mirá que yo tengo los chats”, volvió a insistir Fernández, esta vez en tono de amenaza. “Oh my god”, manifestó Escudero, “Si mi ex salió o no con una chica, cuatro u ocho está buenísimo, yo también. Nos separamos hace ocho meses”. De todos modos, la panelista volvió a la carga: “¿No pasaste con el auto y lo viste en el balcón con la otra chica? Justo era el cumpleaños de tu ex suegra y los viste a ellos dos, pero él te lo negó y ese día te desmayaste en el programa y él fue a socorrerte y volvió el amor”.