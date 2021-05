La desgarradora vida de Andrea Rincón: "Viví en la calle y revolví tachos para comer"

Andrea Rincón saltó a la fama en 2007 al participar de la quinta edición de Gran Hermano Argentina. En los siguientes años participó de diversas obras de teatro de revistas como vedette. En 2010 y 2013 fue elegida la Chica del Verano por el diario cordobés “La Voz”.

En 2012 participó del certamen de baile "Bailando por un sueño", en su edición Argentina, conducido por Marcelo Tinelli. Nació en la ciudad de Buenos Aires, pero las fuentes difieren sobre si fue en el barrio de Saavedra o de Villa Urquiza.​ Tiene siete hermanos. Sobre su infancia relató que: "Viví en la calle y revolví tachos para comer. Pasé hambre y me bañaba en una estación de servicio para ir a la escuela."



Rincón cursó la primaria en la Escuela Fray Martín del Barco Centenera y la secundaria en el comercial número 7 del barrio de Belgrano. Estudió teatro durante su infancia en el centro cultural del barrio. Sufrió diversas adicciones desde su adolescencia, comenzando con el alcohol a los 13 y las drogas a los 15 años.​ A los 17 años se fue de su casa y vivió durante un tiempo en la casa de su amiga Florencia. A esa edad se involucró en una pelea callejera por la cual tiene una fractura en su cráneo.

Anoche como invitada en el programa “PH Podemos Hablar” que conduce Andy Kusnetsoff, Andrea Rincón contó varias historias sobre su pasada y dramática vida. Al respecto dijo: “No tengo una sino mil anécdotas para contar en lo que a excesos se refiere y me dan mucha vergüenza”.

Andrea comentó que muchas veces se despertó junto a hombres y mujeres de los que no tenía ni la más mínima idea de quiénes eran, por eso dijo: “Me acuerdo cuando vivía en la pensión y me despiertan en un boliche a las 2 de la tarde. Había gente limpiando, y me levanta el dueño y me dice ‘negra levantate’”.

Siguiendo con la conversación expresó: “Es espantoso lo que voy a contar, me levanto, no tengo teléfono, no tengo nada. Me sube al auto, me lleva… no tenía la llave de la pensión así que me llevó a la casa de mi amiga”, y detalló, “Se ve que yo quebré, me tiré en un sillón y no me encontró más nadie. Pero yo no me acordaba nada. Estuve semanas llorando porque no sabía qué me había pasado, qué me habían hecho. Fue terrible”.

Imagen: Instagram Andrea Rincón



Andrea Rincón terminó diciendo: “Yo siempre llegue a tocar fondo. Termine en clínicas psiquiátricas pidiendo ayuda, que me salvaran la vida. Yo no podía más”.