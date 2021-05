WhatsApp da marcha atrás: el cambio en la nueva política de privacidad

WhatsApp escuchó el reclamos de sus millones de usuarios y decidió que las personas que no acepten la nueva política de privacidad no van a perder su cuenta pero sí tendrán recordatorios diariamente. La última actualización de series y condiciones de la red social entrará en vigencia el próximo 15 de mayo. Esta medida fue anuncia por la compañía en el mes de enero debido a la gran avanzada que viene teniendo Telegram o Signal.

Cada vez falta menos para que WhatsApp implemente sus nuevas políticas de privacidad. En un principio la empresa del logo verde anunció que quienes no aceptaras estos nuevos términos se le iba a cerrar la cuenta pero tras una serie de reclamos de sus usuarios por las redes sociales y ante la avanzada de la competencia como Telegram, desde la organización de la app decidieron dar marcha atrás con este anuncio.

Desde el CEO de la red social comunicaron quien no acepte las nuevas políticas de privacidad recibirá amables recordatorios: "No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco las funcionalidades de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios a las personas durante las próximas semanas", anunció el comunicado de la organización de WhasApp.

Hasta el momento una importante cantidad de usuarios ya han recibido y aceptado los nuevos términos del servicio afirmaron los ejecutivos de WhatsApp. Estos mismos quisieron bridarles tranquilidad y seguridad a aquellos que todavía no han dado el ‘ok’ a las futuras actualizaciones que no perderán su cuenta pero sí recibirán recordatorios para que acepten en el futuro.

Estas nuevas políticas de privacidad se aplicarán a usuarios de diferentes partes del mundo. Hasta el momento, en Europa no empezarán a regir y seguirán con las condiciones actuales. Así que si todavía no has aceptado las actualizaciones las series y condiciones de WhatsApp, quédate tranquilo que vas a seguir teniendo tu cuenta, lo único es que vas a tener que lidiar con un cartel recordatorio hasta que decidas aceptarlas.