Drew Barrymore se hace un tatuaje especial en su programa de entrevistas

La actriz Drew Barrymore celebra el día de las madres este 9 de mayo, con un tatuaje realizado en cámara que dice: “Nuestro hogar es donde estamos” como tributo a sus hijas Olive de 8 años de edad y Frankie de 7 años de edad. En el marco de una edición especial del Día de la Madre en “The Drew Barrymore Show”.

El tatuaje tiene un significado especial para la actriz de 46 años que escribió un mensaje para sus hijas, "Nuestro hogar es donde estamos", en su brazo derecho, durante un segmento emocional de su programa. Este es un programa de entrevistas que tiene la actriz en la cadena CBS, y que está centrado en temas de celebridades, autoayuda y comedia.

Barrymore dijo: “Estoy tan emocionada. Se me ocurrió esta frase y me la he estado diciendo a mí misma durante los últimos cinco años … Es ‘Hogar es donde estamos’, sabes si estás en algún lugar de vacaciones o estás en un alquiler o estás en transición o tienes que mudarte de un estado a otro, si están juntos, ahí es donde está el hogar”

Con lágrimas en los ojos la actriz expresó: “Para mis hijas, si alguna vez ven este episodio, son mi hogar y las amo más que a nada, ustedes son la razón por la que entiendo toda mi vida gracias, gracias, porque son mi hogar”.

Recordemos que Drew Barrymore se separó en octubre del 2020 de Will Kopelman y en una entrevista que le hiciera Willie Geist en ese momento, la actriz rompió en llanto comentado: “Creo que se aplica a todos los que piensan que algo será para siempre y no lo es. Es tan difícil. Es como, no creo que me haya recuperado de eso”.

Imagen: 20Minutos

En el set de su propio programa de entrevistas, la actriz de “Los ángeles de Charlie” volvió a estallar en lágrimas en su episodio especial de cumpleaños cuando su viejo amigo, David Letterman, la sorprendió inesperadamente cuando se presentó en el programa; ell le dijo: “Estoy muy agradecida de que hayas venido aquí”.