Top: las fotografías más graciosas y adorables de perros

Los perros son la compañía ideal para cualquier ocasión, siempre saben alegrarle el día a sus dueños con su gran simpatía y ternura. Estas mascotas, poseen un oído y olfato espectacular los cuales están muy desarrollados. Estas habilidades innatas hacen de los canes una especie sin igual. Además de ello, son las grandes capacidades sensorial, sentimental y expresiva las que hacen de los peros un animal único y distintivo ya que pueden manifestar en sus rostros, todos sus pensamientos haciéndolos transparentes.

Algunos canes son muy buenos en cuanto a la actuación ya puede interpretar papeles a la perfección. Este es el caso de un simpático Golden Retriever, un perro que tienen un amor instintivo por el agua y son fáciles de entrenar con estándares de obediencia básica o avanzada. El nombre "Retriever" se refiere a la capacidad de la raza para recuperar una presa de disparos sin daños debido a su boca blanda. Fue un can de esta raza de pelaje largo el cual decidió que ya no quería ser un perro para así poder cumplir su sueño de ser una especie de Tiranosaurio Rex acuático.

Imagen: Tuul.tv

A continuación tenemos a otro perrito que al parecer es un actor innato. Este pequeñín de pelaje rubio no revela mucho acerca de su identidad pero lo que sí podemos observar es su baja estatura y su agradable compañía. El pequeño perro de raza descocida, también decidió que ya no quería ser un can y que quería transformase en otro animal: una pequeña y tierna foca que saluda con sus bigotes.

Imagen: Tuul.tv

Siguiendo con el top de perros simpáticos, nos encontramos con dos canes cuya expresión facial lo dice todo. Uno de ellos posee un pelaje largo con diversos colores pero lo más llamativo de él es su increíble forma de abrir sus ojos. El perrito parece estar festejando su cumpleaños y haber sido sorprendido ya que su cara delata su asombro. El siguiente can al parecer se encontraba acompañando a su dueño en una cena deliciosa. No obstante, podemos denotar que el can aún no fue alimentado por la expresión en su rostro de confusión al ver que su dueño se comió la última hamburguesa sin darle bocado alguno.

Imagen: Tuul.tv

Para finalizar, tenemos a un simpático can que decidió cambiar de labor. Este perro de pelaje rubio y largo se ha vestido como todo un arquitecto. El simpático perrito tal parce que quiere dejar su rol de mascota para convertirse en todo un profesional de la construcción. Podemos ver al animal utilizando una gorra, lentes de sol, un overol, zapatos y hasta guantes para no dañar sus patitas. El futuro constructor se ve seguro de sí y totalmente capacitado para realizar sus tareas.