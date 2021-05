La promesa de Kate Middleton a una niña que recorre el mundo

Kate Middleton sigue muy entusiasmada con el proyecto que lleva adelante. La duquesa de Cambridge invitó al publicó británico a documentar su vida durante la actual pandemia, a través de fotografías. Esta interesante iniciativa lleva el nombre de “Hold Still”.

En una reciente publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de “Duque y duquesa de Cambridge”, la cual ha cambiado de nombre hace poco, se pueden ver distintas instantáneas del proyecto. “Presentamos una serie de llamadas telefónicas que la Duquesa tuvo con participantes del proyecto Hold Still, que serán lanzadas en nuestro canal de YouTube en las próximas semanas. Escucha la primera de la serie a través del link en la biografía. Las llamadas, que tuvieron lugar en otoño, tuvieron a la Duquesa hablando con algunos de los 100 finalistas que compartieron sus experiencias de vida durante la primera cuarentena por el Covid-19 en el Reino Unido, al enviar una imagen a Hold Still” fue el texto que acompañó una de las fotografías más virales.

Entre las mencionadas llamadas que contestó Kate se encuentra una muy particular con Lynda Sneddon y su hija Mila. Esta valiente pequeña aparece en la pic que muestra a una pequeña apoyada sobre una ventana saludando a un sonriente padre.

Mila tuvo que ser aislada junto a su madre y separada de su padre y hermana en cuidado de su salud ya que se encuentra recibiendo quimioterapia en plena lucha contra la leucemia. Esta niña que tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con la esposa del príncipe William le consultó a la consorte si llevaba un disfraz, por su título de princesa.

Fuente: Instagram @dukeandduchessofcambridge

“Me temo que no llevo un vestido de princesa ahora Mila. ¿Tú tienes muchos vestidos elegantes?” fue la respuesta de Midletton. A lo que Mila respondió que sí y que su color favorito es el rosa. Automáticamente la duquesa le realizó una promesa a la pequeña que recorrió el mundo: “Ok, bueno, me tendré que asegurar de ir y buscarme un vestido rosa para que cuando, ojalá, un día nos podamos conocer, (y) me acuerde de llevar mi vestido rosa para ti. ¿Sería lindo?”.