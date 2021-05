Detalles de la nueva mansión que las Kardashian le compraron a Britney Spears

Khloé Kardashian, personalidad de los medios y modelo ha decidido comprar junto a su madre, Kris Jenner, una enorme propiedad perteneciente a Britney Spears. Khloé y Kris son populares por protagonizar con su familia la serie de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”. Dicho reality show, las ha llevado al éxitos logrando que la familia entera gane millones por ello. Pero en esta ocasión algunas integrantes de la familia, han decidido invertir su fortuna en grandes acres.

Tal parece que la nueva propiedad adquirida por las Kardashian, pertenecía a nada más y nada menos que Britney Spears. La cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense, también conocida como la "Princesa del Pop", fue propietaria de un enorme terreno de 3.4 acres cerca del borde de la reserva de espacio abierto “Upper Las Virgenes Canyon”. Sin embargo, Britney habría decidido demolerlo y mudarse de allí.

La gigantesca propiedad adquirida por Khloé Kardashian y su madre, está valuada en 37 millones de dólares. La compra de lotes vecinos para casas personalizadas en "Hidden Hills", se habría realizado antes de Navidad. Los gastos fueron divididos y Khloé pagó $ 17 millones por un lote de 1,86 acres, en tanto su madre compró un lote de esquina de 1,53 acres a $ 20 millones de dólares al lado. Por otro lado, la construcción de las residencias tendrá un supuesto costo de $ 28,3 millones de dólares.

En cuanto a los detalles la familia Kardashian, ha decidió construcciones distintivas en los antiguos terrenos de Spears. Kris Jenner construirá una mansión de: "16,500 pies cuadrados, con ocho habitaciones y 9 baños, y todas las comodidades imaginables: un garaje para ocho autos, patios cubiertos, casa de huéspedes, cine, gimnasio, salón, oficina y una piscina con spa integrado". Por su parte, la casa de Khloé, tiene alrededor de 10,000 pies cuadrados. Sin embargo, lo que sí es sabido, es que ambas propiedades tienen piscinas de gran tamaño con cabañas.

Imagen: PageSix

Si bien los corredores propusieron planos para una sola mansión de estilo francés de 18,000 pies cuadrados con una casa de huéspedes de 800 pies cuadrados, una cabaña de 1,200 pies cuadrados con un spa interior, un garaje para nueve coches y un estudio; la familia Kardashian tenía sus propios planes. Las Kardashian optaron por dos casas en el lote que solía ser único. Dicho lote, incluía árboles maduros, un área de estanque y una cancha de tenis. No obstante, ellas no son las primeras celebridades en ostentar el lote debido a que Britney Spears alquiló la antigua casa que había en la propiedad en 2011 y 2012 por un valor de $ 25,000 dólares al mes.