Archivo desclasificado: la última foto que le tomaron a Paul Walker antes de morir

Paul Walker fue un actor estadounidense el cual murió con tan solo 40 años de edad en un terrible accidente. Paul comenzó su carrera como actor infantil durante las décadas de 1970 y 1980, ganando reconocimiento a principios de la década de 1990 después de aparecer en la telenovela “The Young and the Restless”. También se hizo popular por actuaciones en la película “Ella es todo eso” y “Juego de campeones”.

Posteriormente, Walker protagonizó el thriller del éxito comercial “Joy Ride” el cual le valió la reputación de ser una estrella de acción. No obstante, su gran papel protagónico y que lo catapultaría a la fama sería el de Brian O'Conner en la franquicia de películas “Fast & Furious”, traducida al español como “Rápidos y Furiosos” en el año 2001. En la primer entrega de esta saga de películas, Paul interpretó a un joven amante de los autos que conoce a “Dominic Toretto”, personaje interpretado por Vin Diesel, quien lo lleva a incursionar en el mundo de las carreras y competencias de autos para así ganarse su respeto.

La película “Rápido y Furioso” se estrenó en los Estados Unidos en junio de 2001 logrando ser un gran éxito al recaudar más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Esta primer entrega de la saga “Rápidos y Furiosos”, recibió críticas mixtas; con elogios por las actuaciones de Walker y Diesel y las secuencias de acción. El éxito de “Rápido y Furioso” lanzó una franquicia multimedia y una serie de nueve secuelas aunque desgraciadamente el actor Paul Walker fallecería y no podría estar en todas ellas.

Paul murió el 30 de noviembre de 2013 tras un horrible accidente automovilístico. Walker era el pasajero en un auto “Porsche” manejado por su amigo Roger Rodas. Se cree que el accidente fue causado por chocar contra una tubería de gas ya que luego del choque, instantáneamente el automóvil se encendió en llamas dejando ambos cuerpos completamente calcinados y dificultando el esclarecimiento del alcance de las heridas derivadas del choque. Según las autoridades Paul viajaba en una gran velocidad por lo cual el vehículo perdió el control cuando circulaba a un ritmo muy superior al indicado e impactó brutalmente contra un poste de luz y unos árboles en California.

Imagen: El Fideo

Finalmente, la familia del actor presentó demandas por homicidio culposo contra “Porsche”. No obstante en el momento de su muerte, Walker se encontraba filmando la séptima película de “Rápidos y Furiosos” por lo que no acabó la filmación y esta luego debió completarse con reescrituras y suplentes, incluidos sus hermanos Cody y Caleb para reemplazar al actor. Como tributo al gran actor, la producción de “Rápidos y Furiosos” encargó la composición de la canción "See You Again", la cual fue interpretada por Wiz Khalifa y Charlie Puth, como parte de la banda sonora de la película. La última fotografía de Paul Walker fue tomada el mismo día de su muerte montado sobre el Porche rojo que le quitaría la vida.