Totalmente irreconocible: Karol G, el antes y el después de sus operaciones

Karol G, cantante y compositora colombiana, es una de las artistas femeninas con más reconocimiento en los géneros musicales reggaetón y trap latino. La cantante, quien en el año 2018 ganó un premio Grammy Latino a "Mejor Artista Nuevo", también ha sido nominada a varios premios Billboard de la Música Latina y Premios Lo Nuestro. La fama de Karol tal parece la ha llevado a querer mejorar su imagen, ya que la artista confesó haberse operado en más de una ocasión.

Karol nació en Medellín Colombia y fue allí donde lanzó su carrera cuando era adolescente al aparecer en el spin-off colombiano de “The X Factor" . Posteriormente, la cantante se mudó a Nueva York en Estados Unidos en el año 2014 logrando firmar con Universal Music Latino. Fue su colaboración con el cantante y rapero puertorriqueño Bad Bunny lo que la catapultó hacia la fama, su hit musical "Ahora Me Llama" se convirtió en su gran éxito. No obstante, Karol G ya no es quien era en sus inicios, la artista ha pasado cuatro veces por el cirujano para hacerse ciertos arreglos en su cuerpo.

Hacia fines de 2018 la artista lanzó junto al rapero Anuel AA el sencillo llamado "Secreto" siendo este un éxito en América Latina. Luego de ello, Karol y el rapero confirmaron públicamente su relación aunque actualmente se encuentra separados. Por otro lado, la ex novia de Anuel AA, confesó que su cuerpo ha pasado por cirugías en varias ocasiones y conto las razones de ello.

Karol G intérprete de "Tusa”, un éxito internacional y certificado 28 veces platino latino por la RIAA, habló sobre sus retoques estéticos. Ante los comentarios que suele sufrir sobre su físico en las redes sociales, la colombiana decidió pronunciarse y confesar que sí pasó por el cirujano cuatro veces, pero solo una de ellas fue por razones estéticas. Esto se debe a que la cantante realmente tendría problemas de salud y esto habría sido la razón de sus otras tres operaciones.

En el año 2020 Karol recibió duras críticas hacia su cuerpo por haber subido un poco de peso. Ante ello la cantante se defendió y dijo que esto se debía a problemas de salud. “En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿Y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”. En cuanto a su cirugía estética Karol, quien recibió 4 nominaciones en los Latin Grammy, aclaro que esta habría sido para aumentar el tamaño de su busto. "Tengo tres de salud y una estética (señalándose el busto)", dijo Karol G al ser consultada por sus operaciones.