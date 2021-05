Tercero en discordia: Rosalía y Kylie Jenner dejaron atrás al hombre que las separó

Kylie Jenner, personalidad de los medios, socialité, modelo y empresaria estadounidense, al parecer ha decidido arreglar su relación con Rosalía debido a que nuevamente fueron vistas juntas. Kylie, quien se hizo conocida por protagonizar la serie de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians” desde el año 2007, es además fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos “Kylie Cosmetics”.

Por su parte, Rosalía es una cantautora española quien se hizo popular por interpretar música folclórica española. Posteriormente, la cantante se dedicó a interpretaciones modernas de flamenco mezcladas con pop y trap urbano. Actualmente Rosalía es un icono de la música pop y el reggaetón que ha ganado fama a nivel internacional un premio Grammy Latino por mejor álbum. La amistad entre Jenner y la cantante comenzó hace más de dos años gracias a un contacto común entre ellas: su maquillador.

Al parecer el maquillista de Kylie Jenner realizó un maquillaje para Rosalía en uno de sus videos musicales. En este video, la cantante habría utilizado cosméticos de la mismísima marca de Jenner, “Kyle Cosmetics” y desde allí en más la empresaria le envió maquillaje a la española. Sin embargo, antes de conocerse en persona, Rosalía posó junto a la ex pareja de Jenner, Travis Scott, con quien luego lanzaría un hit musical. El encuentro personal entre ambas celebridades femeninas finalmente sucedió cuando Rosalía acudió a la ceremonia de los “Billaboard Woman In Music” en la ciudad de Los Ángeles, donde ambas se reunieron.

De allí en más Rosalía y Kyle forjaron una gran amistad aunque por alguna razón esta se quebraría. La última vez que Jenner y la española fueron vistas juntas fue en una cena navideña en 2020. No obstante, posteriormente la empresaria dejó de seguir a la cantante en Instagram a principios de 2021. Inmediatamente comenzaron las incógnitas y los rumores de la causa de su pelea o enojo. Así fue como el hecho de que Kyle estaría enojada por la gran amistad entre Rosalía y su ex pareja, Travis Scott, se convirtió en el más fuerte rumor.

Imagen: As.com

Si bien ninguna información se hizo pública, Jenner dejó de publicar fotos acompañadas de su antigua amiga. Sin embargo, recientemente Rosalía y Kylie fueron captadas juntas cenando en un exclusivo restaurante de Los Ángeles donde suele cenar la realeza de Hollywood. El restaurante llamado “The Nigth Sky” tiene la política de prohibir las fotos dentro de sus instalaciones. Esta regla fue quebrantada por ambas celebridades que decidieron tomarse selfies juntas para las redes sociales. Además de ello, Kylie volvió a seguir a la cantante en Instagram lo que confirma que su amista se arregló y sigue en pie. Tal vez la española tuvo que decidir entre Scott y Jenner ya que no asistió a la celebración de cumpleaños de él cantante masculino aunque Kylie sí lo hizo donde de hecho se los vio bailando con mucha cercanía.