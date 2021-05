Sol Pérez le hace frente a las bajas temperaturas con un llamativo conjunto deportivo

Sol Pérez es una de las figuras argentinas que hoy se destaca en la pantalla de Telefe en MasterChef Celebrity. Si bien la modelo y conductora de TV había quedado afuera de la competencia, recientemente, debido a una gala de repechaje, volvió a las cocinas y lo ha hecho recargada.

En la última emisión del ciclo, Sol se ganó la medalla de plata con su plato. Los participantes debieron preparar un cheesecake y a ella le tocó realizar uno de chocolate. Aunque todo indicaba que no estaría dentro de las mejores preparaciones por las confusas devoluciones que le dio el exigente jurado, terminó obteniendo un merecido reconocimiento.

Pocos días atrás estuvo presente en Flor de Equipo y sobre las pruebas que tuvo que pasar antes de volver a ingresar al reality y su perfeccionismo en absolutamente todo en su vida, señaló: "Soy insoportable. La verdad que uno va practicando, va viendo, pero la semana de revancha dije: que sea lo que tenga que ser. No me voy a quemar la cabeza. Eso me recontra ayudó a relajarme".

La popularidad de Pérez crece a pasos agigantados y esto se logra ver en sus redes. Casi seis millones de personas la siguen en Instagram y están pendientes de todo lo que realiza en la virtualidad.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, la ex "chica del clima" compartió un pequeño clip frente al espejo con un increíble look deportivo. A pesar de las bajas temperaturas, la joven apostó a un top y unas calzas ajustadas con un llamativo estampado. "Buen día", redactó junto a las imágenes.