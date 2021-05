¿Sabías que el 9 de mayo es el Día Mundial de las Medias Perdidas?

¿Será uno de esos misterios que la humanidad jamás podrá develar? Es que, aunque vivas solo, con tu pareja o en una gran familia, si de algo no te salvarás es de perder una media. Se trata de una de esas experiencias que sobrepasan las clases sociales, edades, países y es por eso que hasta se le ha dedicado un día en el calendario.

Existen muchas efemérides insólitas y esta sin dudas es una de ellas, pero el 99,9% de la población mundial no objetará el hecho de disponer de una jornada para homenajear a aquella pequeña prenda que tan cómodos o calientes nos hacía sentir y ya no se encuentra por nosotros. Solo nos queda su compañero y, aunque nos neguemos a darle un destino final, sabemos que su par no volverá nunca a estar entre nosotros.

Foto: Pinterest

Así es como el 9 de mayo se ha dispuesto que sea el Día Mundial de las Medias Perdidas. El origen de esta “festividad” aún no está nada claro pero su objetivo es que los dolientes usen esta jornada para despedirse de la solitaria media que todavía guardamos en el cajón.

No hace falta que la echemos a la basura ya que le podemos dar un destino más digno y productivo a este fiel amigo de nuestros pies.

Samsung Global Newsroom

Por ejemplo, podemos hacer pelotas para que nuestras mascotas jueguen con ellos o rellenarlos con arroz y usar cuando tengamos alguna dolencia muscular. También pueden terminar convirtiéndose en un paño para limpiar distintas superficies o, según su estado, en hermosos títeres.

Si lo que buscas es evitar a toda costa que tus medias se pierdan, puedes también usar diferentes estrategias antes de meterlas al lavarropa o, mejor aún, a penas te las sacas. Una de ellas es atarlas en los extremos, así te asegurarás que permanezcan siempre juntas. También puedes hacer una bolsa de tela que sea apta para el lavarropa.