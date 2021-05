Para ella el frío no existe: Adabel Guerrero cautiva a sus seguidores

Adabel Guerrero es una bailarina profesional, actriz y vedette argentina quien es conocida por su gran belleza y su increíble figura física. Adabel, también ha incursionado como modelo y como cantante en la farándula logrando tener apariciones múltiples en la televisión, revistas y teatro. Guerrero ha trabajado como copresentadora de televisión y panelista. Actualmente se desempeña como panelista de “El Chimentero 3.0” en la televisión argentina .

Guerrero trae consigo una larga carrera en la farándula habiendo participado en múltiples temporadas de la versión argentina de “Dancing with the Stars” y “Bailando por un Sueño”. En ellas, ha trabajado junto bailarines profesionales como Martín Whitecamp, Joel Ledesma, Reynaldo Ojeda entre otros. No obstante, actualmente Adabel es una de las celebridades argentinas con más seguidores en las redes sociales ostentando 1,1 millones de seguidores en Instagram.

Adabel Guerrero inició su carrera artística en una escuela de danza de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Allí logró convertirse en profesora de danza clásica y formar parte de la obra “Ballet del Teatro Argentino”. Posteriormente, Guerrero se convirtió en bailarina del bailarín profesional Iñaki Urlezaga durante siete años. Fue allí donde captó la atención de Pepe Cibrian, productor de obras teatrales, quien quedó encantado con su talento y le propuso el participar en su obra maestra “El Fantasma de Canterville”.

Posteriormente Reina Reech, otra gran estrella argentina, descubrió a Guerrero en el casting de Miguel Ángel Cherutti y Carmen Barbieri "Irresistible", logrando ser llamada para formar parte del espectáculo, donde mostró sus habilidades como vedette, cantante y bailarina. En cuanto a su carrera de modelo, en el año 2008 Guerrero modeló para “Maxim” en Argentina y posteriormente para la revista “Paparazzi” en una sesión de fotos subidas de tono. Actualmente, Adabel se ha convertido en toda una influencer de las redes sociales ya que continuamente comparte su día a día, especialmente en Instagram.

Imagen: Instagram Adabel Guerrero

Es en la red social de la camarita, donde Guerrero se expresa libremente publicando fotos y videos de su vida personal, de su entrenamiento físico, de su familia y de su pasión por la danza. Si hay algo a lo que ella no le teme es a mostrar su imagen públicamente, ya que ha llegado a posar para “Playboy” en la edición argentina. Es así que la modelo no le teme a las cámaras y lo ha demostrado al compartir fotos en la que luce su increíble belleza. Recientemente, Adabel Guerrero ha optado por realizar una especie de baile en bikini que sin dudas se roba todos los corazones de sus millones de seguidores.