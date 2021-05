La increíble reacción de Demi Moore por el compromiso de su hija

Demi Moore, actriz y productora de cine estadounidense, se conmocionó al enterarse del compromiso de su hija y decidió compartir todo en las redes sociales. La actriz ganó reconocimiento como miembro del “Brat Pack” con papeles en “Blame It on Rio”, “St. Elmo's Fire” y “About Last Night”. No obstante, el gran papel que le dio su fama a Moore, fue su papel protagónico en “Ghost” en 1990, la cual fue la película más taquillera de ese año, y su gran actuación fue elogiada al ser nominada a un Globo de Oro. Fue así como Demi se convirtió en la actriz mejor pagada de la historia del cine.

Moore se ha casado tres veces en su vida, con el músico Freddy Moore, el actor Ashton Kutcher y el actor Bruce Willis aunque actualmente no se encuentra casada con ninguno de ellos. Sin embargo, la actriz tiene tres hijas con Willis: Rumer Glenn Willis nacida en 1988, Scout LaRue Willis nacida en 1991, y Tallulah Belle Willis nacida en 1994. Esta última sería quien estaría lista para casarse con su prometido generando gran ilusión en la familia.

Tallulah Willis, de 27 años, anunció su compromiso a su madre, Demi Moore y a su padre Bruce Willis. La actriz se mostró muy emocionada por la noticia y decidió compartir capturas de pantalla del gran momento en el que Tallulah anunciaba su compromiso con su nuevo prometido, Dillon Buss. En dichas fotos se puede ver la reacción de la actriz así como la de sus otras hijas mayores Rumer y Scott. La futura novia enseñó su brillante y enorme anillo de compromiso.

Demi decidió publicar las capturas de pantalla de la videollamada en su Instagram acompañando la foto con un mensaje celebratorio. "¡Felicidades a mi niña y su adorable amado por su compromiso!". Además de ello agregó: "Feliz día para toda la familia” y acompañó las capturas de pantalla con una foto de ella, su hija y su yerno. A dicha publicación Tallulah comentó “Te quiero mucho Mamá”.

Imagen: Instagram Demi Moore

Por su parte, la hija de Bruce Willis, Tallulah, compartió la noticia en su propio Instagram. En dicha red social enseñó el gran diamante que su dedo ostentaba sobre lo que comentó “LAS MANOS AÚN ESTÁN TIRITANDO. Además de ello publicó una serie de fotos del increíble momento en que su pareja le propuso matrimonio con el mensaje de: “Con absoluta certeza”. Tallulah y Buss han mantenido su relación privada, aunque hicieron su debut como pareja en Instagram en febrero de 2020. El tan importante momento era digno de ser compartido en las redes sociales.