Increíble: más de dos décadas después, así luce Ruth DeWitt de 'Titanic'

24 años pasaron desde el estreno de Titanic, el film escrito y dirigido por James Cameron sobre el naufragio más famoso de todos los tiempos. El largometraje fue protagonizado por Kate Wislet, quien le dio vida a Rose DeWitt, y Leonardo Di Caprio, quien interpretó a Jack Dawson.

Si bien ambos actores ya habían trabajado en otras producciones, el largometraje marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy, muchos recuerdan la romántica historia de amor de los jóvenes en el transatlántico. Una de la que se mostró en contra de ese vínculo fue Ruth DeWitt, la madre de ella. Quien interpretó a la sofisticada mujer fue la actriz británica Frances Fisher.

Si bien nació en Inglaterra, debido al trabajo de su padre, la artista vivió en diferentes lugares. Su carrera en el mundo del arte la inició en Texas, en donde participó en diversas producciones teatrales. Por su amor y fanatismo por el teatro se mudó a Nueva York y participó en varias puestas de Broadway que le abrieron las puertas de la pantalla chica.

Su debut en el cine fue en 1983 con 'Can She Bake a Cherry Pie?'. Posteriormente deslumbró en 'Patty Hearts', 'Pink Cadillac' y 'Unforgiven'. Sin embargo, el personaje que le valió la fama internacional fue el que interpretó en el film que relata la catástrofe del naufragio que se dirigía desde Inglaterra a Estados Unidos.

Tras el grandioso éxito de la película, trabajó en 'House of Sand and Fog', 'Las leyes de la atracción', 'Jolene' y 'The host', por nombrar algunas. Su último trabajo en la pantalla grande fue en la comedia romántica 'Holidate' el año pasado.

En la actualidad tiene 68 años y el tiempo parece no haber corrido para ella. ¡Mira cómo está hoy!