Desde el piso, Jimena Barón desafió al frío y deslumbró a sus fans

Jimena Barón recibió un llamativo apodo a días del estreno de “La Academia” donde se desempeñará como jurado. El sitio Ciudad Magazine quiso saber las sensaciones de una de las participantes del reality, Barby Franco.

"A ver, a La Cobra no la conozco, no sé cómo va a puntuar, no sé qué juego va a hacer” indicó Franco en una breve reflexión sobre el jurado haciendo hincapié en Jimena. Ante los comentarios de los panelistas del programa que resaltaron lo llamativo del apodo, Barby contestó: "Lo dije de onda, yo me llamo Bárbara y me dicen Barby”. Por último, la pareja de Fernando Burlando cerró con un tono más amigable: "Me encanta, pero nunca la crucé. Ni en Instagram, yo la sigo... Ella creo que no me sigue”.

Este jueves, Jimena Barón publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la intérprete de “La Cobra” desplegando toda su belleza apoyada en el piso de su departamento, luciendo un top manga larga y un microshort de color nude, su cabello recogido y un delicado make up.

Fuente: Instagram Jimena Barón

“La última es de mejores amigos” fue el corto y provocativo texto que eligió de epígrafe Barón para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse esta foto que tiene como única protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 250 mil corazones. Además, esta publicación recibió miles de comentarios de parte de sus seguidores, la mayoría fueron mensajes de cariño y halago hacia su esbelta figura física.