5 curiosidades que capaz no conocías de Meghan Markle

Meghan Markle anunció esta semana la fecha lanzamiento de su primer libro infantil “The Bench”, En un comunicado, la duquesa de Sussex, dijo que su libro para niños, que será publicado el 8 de junio por Random House, se inspiró en un poema que escribió para su marido tras el nacimiento de su hijo Archie, quien cumplió dos años este 6 de mayo.

Su nombre real: pocos conocen que el nombre real de la duquesa de Sussex es Rachel Meghan Markle. Cosas del destino, el mismo nombre (Rachel Zane) que la consagró como estrella televisiva en la serie “Suits”.

Sus comienzos en el cine: la pasión de la esposa del príncipe Harry por el cine viene de familia. Su padre, Thomas Markle, trabajaba como director de iluminación en películas y series como “Matrimonio con hijos”, donde era habitual ver a la pequeña Meg corretear por el set de filmación. Consiguió su primer papel siendo aún universitaria cuando un amigo le hizo llegar a un agente un vídeo casero. Además de actuar en Suits ha formado parte de series como CSI, Castel o General Hospital. En el cine la hemos visto en Recuérdame o Cómo acabar con tu jefe, film en el que compartió reparto con Jennifer Aniston.

Fuente: Instagram @sussexroyal



Una loca de los zapatos: Meghan tiene una colección de zapatos valorada en 100.000 dólares. Es el accesorio fetiche de la exactriz, sobre todo los Jimmy Choo y los Louboutin. También le pirran los de Chanel, Manolo Blahnik o los de Alexander McQueen. Mientras representó a la familia real británica, y por razones de protocolo, solo podía utilizar zapatos cerrados en la punta (se los ponía beige o negros). Ni sandalias de tiras o diseños excéntricos.

Apodos: sus amigos y el príncipe Harry la suelen llamar Meg, pero el apodo más curioso es el que le ha puesto su suegro. El príncipe Carlos llama cariñosamente a Meghan Tungsten, tungseno en español, como un escaso y resistente metal. ¿Por qué este nombre? Por el fuerte carácter de la duquesa de Sussex.

Fuente: Instagram @sussexroyal

Ayudo a dar de baja un anuncio machista: con solo 12 años Meghan Markle escribió una carta al presidente de la multinacinal Procter & Gamble donde se quejaba de un anuncio de televisión que sugería que solo las mujeres lavan platos y ponen lavadoras. "Me llamo Meghan Markle, tengo 12 años. Los anuncios dicen muchas cosas que mucha gente no nota. Sobre todo, en anuncios sobre hacer la colada o lavar los platos. Cuando vi por primera vez ese anuncio supe que había que hacer algo porque estaba furiosa y me dije: 'Espera un segundo, ¿cómo puede alguien decir eso? ¡Voy a escribir una carta!'" (...) "Querido señor. La semana pasada en el cole decidimos ver las noticias para la asignatura de 'estudios sociales'. Durante los anuncios vimos el del nuevo lavavajillas Clear Ivory. En el anuncio se daba a entender que las mujeres son las únicas que friegan los platos. Cuando escuché eso, los chicos de mi clase empezaron a decir: 'sí, ahí es donde las mujeres tienen que estar, en la cocina'", se quejaba.