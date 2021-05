Cómo cuidar tus rulos con productos naturales

Los cabellos rizados o con rulos requieren de un cuidado especial para verse bien y saludables y la humectación es uno de los factores claves. Sin embargo, no es necesario pasar horas en la peluquería o comprar decenas de productos ya que existen muchas recetas naturales que nos pueden ayudar.

Nutrir es la única clave que debes seguir para que tus rulos siempre luzcan espléndidos y no se vuelvan indominables. También es importante que no lo dañes con tus rutinas. Por ejemplo, es mejor peinarlo cuando todavía está húmedo así no lo quiebras.

Foto: Bioguía

Lo recomendable es usar un shampoo y acondicionador para pelo dañado, así te asegurarás de que se mantenga hidratado. Al salir de la ducha se debe secar con una toalla suave, pero sin masajear mucho.

El secador de pelo también puede ser un problema, siempre es mejor usarlo en una temperatura cálida y con un difusor para no quemarlo. Antes de usarlo, se puede colocar aceite de coco en las puntas para que estas no se abran ni se quiebren.

Para mantenerlo hidratado existen mascarillas muy fáciles y naturales que se pueden hacer sin salir de casa.

El huevo es un gran aliado para la hidratación. Se puede hacer una especie de mayonesa batiendo una yema con aceite de oliva, que también aportará sus nutrientes, luego colocarla en los medios y las puntas. Después de media hora se enjuaga con agua tibia.

Foto: Pinterest

Otra fórmula muy utilizada para nutrir tus rulos es hacer una crema con yogurt y el gel de aloe vera. Para obtener mejor resultado también se puede agregar aceite de coco o de oliva. El procedimiento es el mismo: se coloca en los medios y puntas y luego se enjuaga con agua tibia.

Las semillas de linaza aportan una gran cantidad de nutrientes en tu cabello y resultan muy efectivas con tus rulos. Primero hay que remojarlas en agua y llevarlas a fuego lento hasta conseguir un gel. Luego se debe colar y esperar a que enfríe. Lo mejor es colocarlo antes de lavar nuestro pelo pero dejando que este producto actúe unos 20 minutos.