Cifras descomunales: estos son los 5 famosos con más dinero del mundo

Una persona “rica” es aquella que posee inmensas cantidades de dinero. Las formas más común es de hacerse rico es siendo dueño de una empresa exitosa, provenir de una familia opulenta, o ser dueño de tierras que producen grandes riquezas. No obstante la mayoría de lo famosos iniciaron sus riquezas desde cero como es el caso de Lionel Messi quien construyó su propia fortuna a base de talento.

Comenzando por Taylor Swift, cantautora estadounidense la cual tiene ventas de más de 200 millones de discos en todo el mundo. Swift es una de los artistas musicales más vendidas y premiadas debido a que sus galardones incluyen: 11 premios Grammy un premio Emmy , 28 Guinness World Records , 32 American Music Awards y 23 Billboard Music Awards, entre otros. Actualmente Taylor ocupa el primer lugar en el ranking de famosos con más dinero teniendo un patrimonio de $185 millones de dólares.

Para continuar tenemos a Kylie Jenner, personalidad de los medios, socialité, modelo y empresaria estadounidense. La protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”, es la fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics. Es decir que si bien Kyle pertenece a una familia adinerada, ella misma creo su propio imperio por lo que actualmente tiene una riqueza de $170 millones de dólares. Quien ocupa el puesto N° 3 es también parte de la familia Kardashian Jenner o al menos lo era hasta hace un tiempo. Kanye West, actual ex-esposo de Kim Kardashian es un rapero, productor y diseñador de moda cuyo patrimonio acumula un total de $150 millones de dólares.

En el pusto N° 4 tenemos a Lionel Messi, el deportista actualmente más conocido en todo el mundo. Messi, futbolista profesional argentino, es el capitán tanto en el club Barcelona, como en la selección argentina. Lionel es considerado como el mejor jugador del mundo habiendo ganado seis Balones de Oro. Messi nació en Rosario, Argentina, y es el tercero de cuatro hijos de un gerente de fábrica de acero, y de una trabajadora de taller de fabricación de imanes. Es decir que Lionel provino de una familia de clase media y él solo construyó su propio éxito y riqueza de $127 millones de dólares.

Imagen: AhoraMismo.com

Para finalizar, en el quinto lugar del ranking tenemos a Ed Sheeran, un cantante, compositor, músico, productor, actor y hombre de negocios. Ed es otro artista que creó su propia carrera desde los cimientos ya que a principios del año 2011, Sheeran lanzó de forma independiente su obra extendida, “No. 5 Collaborations Project” la cual fue un verdadero éxito que lo llevó a firmar con “Asylum Records” el mismo año. El álbum debut de Sheeran, fue lanzado en septiembre del año 2011 y encabezó la lista de álbumes del Reino Unido. Posteriormente, con su segundo álbum, logó que este fuera el segundo álbum más vendido en todo el mundo del año 2015. El gran talento de Sheeran fue el que logró que el cantante obtuviera grandes riquezas logrando acumular un total de $110 millones de dólares posicionándose así por encima del futbolista Cristiano Ronaldo.