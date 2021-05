Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona bondadosa

Los test de personalidad son furor en las redes sociales. En el último tiempo, se multiplicaron en Internet y se pueden encontrar de todo tipo. Los usuarios descubrieron en ellos una brillante alternativa para combatir el aburrimiento y además, sus asombrosos resultados sorprenden a más de uno. Aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte al instante. Allí todas las respuestas. ¡Déjate sorprender! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Cisne: te destacas por ser una persona sencilla y transparente. Pretendes que los demás te traten igual que tu lo haces. Eres muy bondadoso y generoso con todo lo que tienes a tu alcance. No soportas las injusticas ni la hipocresía. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y eres muy cariñoso cuando estás en pareja. En más de una ocasión te has desilusionado por no recibir lo mismo por parte de los demás pero a pesar de eso, continúas entregándote al cien por ciento en todos tus vínculos.

Freepik

Rostros: eres alguien que tiende a sobresalir por su tranquilidad. Tu familia es lo más importante que tienes y por ellos, eres capaz de darlo todo. No sueles enseñarle tus sentimientos a cualquier persona, solo unos pocos privilegiados te conocen en profundidad. No te gusta prejuzgar a los demás y con frecuencia te pones en los zapatos de los demás para entender por qué actúan de determinada manera. Eres muy práctico para resolver conflictos y das muy buenos consejos.