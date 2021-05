¿Cómo fue la relación de la reina Isabel II y Lady Di?

El próximo 31 de agosto van a cumplirse 24 años de la trágica muerte de la princesa Lady Di y su nombre sigue resonando con gran fuerza entre la multitud. Parte de este fenómeno se debe a la serie “The Crown” que con una excelente interpretación de Emma Corrin reflotó, una vez más, su frio matrimonio con el príncipe Carlos y su controversial relación con la monarquía británica.

Tras el fallecimiento de Diana, mucho se habló de la relación de la princesa de Gales y su suegra, la reina Isabel II. Ambas se conocían desde varios años antes que Carlos cortejara a la que sería su primera esposa. La princesa consorte jugaba con el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo en Park House en la finca de Sandringham cuando era niña.

Al parecer la relación entre Isabel y Diana era educada pero formal. “Regida por el hecho de que estaba casada con su hijo mayor y futuro rey'' señaló Andrew Morton, autor de la biografía de 1992, “Diana: Her True Story: In Her Own Words”. "Nunca abordó directamente la cuestión de su matrimonio, pero al asentir y matizar, dejó claro que aprobaba a Diana" indicó la biógrafa real Ingrid Seward sobre la opinión de doña Isabel referida al matrimonio de su primogénito.

Cuando el matrimonio entre Lady Di y el príncipe Carlos empezó a sufrir la debacle que terminó en su divorcio, la princesa visitó con frecuencia a la monarca británica en audiencia sin previo aviso en Palacio de Buckingham. “Al principio, la reina tuvo una visión tolerante de estas visitas no programadas" y “Por lo general, Diana estaba de mucho mejor humor cuando se iba que al llegar” rememoró una miembro personal de la reina.

Fuente: Instagram The Crown

Por último, según palabras de Andrew Lady Di recibió el apoyo del príncipe Felipe y de Isabel II en la peor etapa de su matrimonio. "Quizás una aliada bastante improbable en el palacio en la reina cuya comprensión y actitud servicial hicieron mucho para alentar a Diana a seguir adelante" concluyó el escritor.