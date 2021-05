Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona amorosa

Los test de personalidad están causando sensación en las redes sociales. Existen de todo tipo: desde los más clásicos hasta los más insólitos. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, sus asombrosos resultados han sorprendido a más de uno. Por esta razón, aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte al instante. Allí todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Cerradura: eres una persona que ama la libertad. No soportas los lugares cerrados y disfrutas de pasar tiempo al aire libre. No sabes lo que es quedarte quieto, para ti quienes lo hacen se estancan en la vida. Tienes tus ojos puestos en el futuro y sabes muy bien lo que quieres. Amas los desafíos y si son difíciles, te resultan más atractivos aún. No sueles mostrarle tus verdaderos sentimientos a todos. Solo algunos pocos privilegiados te conocen en profundidad.

Freepik

Llave: te destacas por ser alguien muy tranquilo. Evitas a como dé lugar entrar en conflicto con las personas que amas. Eres muy atento, servicial, cordial y amoroso con todo el que se cruza en tu camino. No hay quien no quiera entablar una amistad contigo, sin embargo tu prefieres tener pocos amigos pero de calidad. No le temes a la soledad, al contrario, disfrutas de tu propia compañía.