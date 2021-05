Julieta Nair Calvo sorprendió luciendo su hermosura inigualable

Julieta Nair Calvo nació en el partido de Quilmes, Buenos Aires; un 30 de noviembre de 1988 es una actriz, conductora, cantante y modelo argentina. Conocida principalmente por su participación en la versión argentina del programa infantil PlayGround, de Disney Junior y por su actuación en la telenovela argentina transmitida en 2017 por El Trece, "Las Estrellas".



Aunque su carrera como actriz se destaca por su trabajo en el medio televisivo, su debut actoral ocurrió en el mundo del cine. Sin alcanzar los diez años de edad, hizo un breve rol secundario en “Un argentino en New York”, film argentino de 1998. En el año 2003 formó parte del reality show “Generación Pop” emitido por El Trece y producido por Reina Reech. Al ser una de las ganadoras formó parte del grupo musical Scratch 8 con el cual lanzó un disco musical y dieron presentaciones en vivo en el Luna Park. Hoy es una verdadera estrella y posee casi 2.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.



Conocida por su espléndida belleza y su cuerpo escultural, ella no siempre suele salir en fotos mostrando su cuerpo, aunque esta sea una excepción, siempre puede vérsela fresca, natural y sin filtro; tanto en reportajes como en la vida real.



En marzo pasado cuando una seguidora la criticó en redes no tuvo ningún problema en responder respetuosamente. La seguidora le dijo: "¿Por qué te ponés las bikinis así, tan altas? No se usan tan así, es demasiado, y sos linda pero no te das cuenta de que no te beneficia y queda demasiado grotesco. Un poco de sensualidad pero de la buena, esas bikinis hermosas la verdad que puestas así... Un horror... Y esa fucsia es re chocante a la vista. Se use o no se use; cuidá un poco más tu forma de verte, no queda para nada lindo. Perdón pero ni un comentario tenés en la foto. Por algo debe ser. Saludos”. A lo que Julieta respondió con mucho respeto: “Más feo queda que entre mujeres nos digamos cosas sobre nuestro cuerpo o formas de vestir. Eso es lo que ya pasó de moda. Saludos, ¡María!”.

Imagen Instagram

A Julieta Nair Calvo la vimos en 2018 formando parte del elenco del musical “Aladín, será genial”, junto a Fernando Dente con quién ya ha trabajado en los musicales “La novicia rebelde” y “Despertar de primavera”.