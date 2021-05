Inédito: salen a la luz grabaciones de Lady Di que estaban guardadas

Un nuevo documental sobre la vida de la princesa Diana de Gales podría traer fuertes dolores de cabeza a la familia real británica. Tom Jennings es quien está a cargo de esta nueva producción audiovisual y es quien también estuvo al frente de 'Diana: In Her Own Words'. En ella se presentaban audios grabados por la princesa para su biógrafo, Andrew Morton, el autor del libro 'Diana: Her True Story'.

Allí se presentaron archivos acompañados por la voz de Lady Di en off haciendo duras relevaciones. La madre de Harry y William habló desde el intento de provocarse un aborto arrojándose por las escaleras, hasta el deseo del príncipe Carlos de que su hijo menor fuera una niña.

Al parecer, el cineasta solamente utilizó una hora de las grabaciones de la princesa que tenía en su poder y cuenta con seis horas de registro más. Jennings confirmó a Daily Mail que está trabajando en la secuela del documental y que reflejará esos 360 minutos de material que aún no salió a la luz. La fecha prevista para su estreno es en el 2022 cuando se cumplan 25 de la trágica e inesperada muerte de Lady Di.

"Estamos hablando sobre hacer algo para el próximo año, que es el 25 aniversario del fallecimiento de Diana y, casualmente, también es el 30 aniversario del libro de Andrew Morton. Habrá un interés renovado, y saldrá la quinta temporada de The Crown", explicó el realizador audiovisual.

Jennings sospecha que el documental causará malestar en la corona británica. "Hay alrededor de 140 puntos de la historia de los que Diana habla durante las seis horas", adelantó.