Espléndida: La Chilindrina se cambió el look a sus 70 años

Algunas semanas atrás, circuló una fotografía de María Antonieta de Las Nieves que llamó la atención de miles y miles de fanáticos del exitoso programa cómico creado por Roberto Gómez Bolaños. La actriz que le dio vida a la famosa Chilindrina sorprendió al posar en bikini a sus 70 años.

La artista explicó que su intención no fue enseñar su cuerpo en las redes. "Si salió bella fue por pura casualidad, estaba en mi departamento en Acapulco y la tomó mi cuñada, que tiene 83 años y que no sabe cómo tomar fotos. Le dije, necesito que salga el paisaje de atrás, precisamente la bahía de Acapulco, le dije tómame de la cintura para arriba", reveló en una reciente entrevista radial con Javier Poza.

"No tengo un cuerpazo de Maribel Guardia para decir: ahí les voy, pues jamás. Le hecho la culpa a mi representante. mandé las fotos sin siquiera verlas. En otra época nunca hubiera pensado enseñar mis fotos en redes, ahora es muy fácil, solo la pones en ellas y ya", expresó.

Ahora, la protagonista del Chavo del 8 nuevamente sorprendió a sus fanáticos con un cambio de look. La actriz se animó a un cambio y compartió su renovada imagen con el periodista Juan Etchegoyen. "La Chilindrina cambió su look en plena pandemia y me envía una imagen que ahora se las voy a compartir. Lo que me dice en relación a esto es que quería verse renovada", señaló el comunicador durante su programa por Instagram de Radio Mitre.

"Me veo más joven me dice y lo hice para sentirme bien, para levantar el ánimo", contó. En la postal se la ve a María Antonieta con cabello corto y flequillo como lo llevaba tiempo atrás. Además, su tono de color se ve más claro.