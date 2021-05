¿Hombre o pingüino?: el asombroso test que indica si eres una persona comprensiva

Los test de personalidad se convirtieron en un verdadero fenómeno en las redes sociales. En segundos brindan asombrosos resultados que sorprenden a millones de usuarios en la web. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un reto que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá con solo observar una imagen conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Te animas a conocer lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Hombre: eres una persona que constantemente busca ponerse en el lugar de los demás. Tratas de no prejuzgar a la gente y te destacas por ser muy comprensivo. Rara vez te equivocas cuando consideras que alguien te miente, posees una especie de sexto sentido para descubrirlo. No soportas a la gente hipócrita y manipuladora. Eres muy inteligente y prefieres pasar desapercibido y no alardear de tus conocimientos. Tienes un gran potencial que no todos conocen.

Freepik

Pingüino: te destacas por ser alguien sumamente auténtico. No le das trascendencia a lo que los demás opinan sobre ti. No te conformas con facilidad y te encanta poner a prueba tus habilidades. Amas los nuevos desafíos. No tienes filtro al momento de decir lo que piensas y vas al frente sin importar lo que ocurra. Esto, muchas veces, te ha traído grandes dolores de cabeza. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y das todo por ellos.