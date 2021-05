Depura tu casa de las cosas que no uses con estos imperdibles consejos

¿Has notado alguna vez que pasas mucho tiempo limpiando u ordenando cosas que realmente no utilizas? Es muy usual que, sin darnos cuenta, comencemos a conservar elementos que realmente no necesitemos y esto nos obliga a gastar energía, dinero y tiempo en mantenerlos sin que tengamos algún beneficio. La clave está en depurar tu hogar.

Tener tu casa en orden facilitará tus tareas diarias y también tu paz mental. Esto no debería ser una cuestión agobiante ni implicar largas horas de trabajo, si esto es lo que te ocurre entonces deberías hacer un importante cambio en tu vida.

Foto: Dreamtime

Aunque no lo creas, tu hogar es un reflejo de tu mente y existe una relación de retroalimentación entre ambas. Liberar espacio y eliminar objetos que no te sirvan, te ayudará a quitarte tareas de la cabeza y no sentir estrés continuamente.

Últimamente se habla de la importancia de “depurar” los hogares. Esto es todo un cambio, casi filosófico, de vida ya que implica establecer prioridades y quitarle importancia al consumo excesivo de cosas materiales. Es que, cuanto más compremos, más tendremos y esto se puede volver un problema.

Con esto no se ataca a los recuerdos o elementos que tengan un valor sentimental, todo lo contrario. Justamente la idea es conservar solo lo que nos haga sentir bien y sea útil.

Pero para poder hacer esta evaluación, primero es importante detectarlos, pero se debe iniciar de a poco para poder mantenerlo en el tiempo y adoptarlo como una rutina, debido a que, si convertimos nuestra casa en un caos, nos frustraremos rápidamente y todo volverá a la normalidad.

Foto: Cocina Delirante

Según los especialistas, se debe comenzar eligiendo una caja o recipiente mediano que tendremos siempre disponible. En él colocaremos todo lo que encontramos fuera de lugar, este roto, requiera reparación o no haya sido usado durante un largo tiempo. Puedes ir eligiendo hacer esta tarea diariamente en espacios específicos o simplemente depositar a medida que los detectemos.

Durante un tiempo libre, la caja se vacía y se hace una selección. Se ordena lo que estaba fuera de lugar, se arregla lo que estaba estropeado y se decide sobre el resto. No hace falta tirar lo que no nos sirve, también se puede regalar, donar, reciclar o vender.

Lo primordial es no decaer y adoptar esto como una forma de vida, reducir los gastos en compras que no necesitamos, deshacernos de lo que nos demanda energía innecesaria y mantener la mente en orden.