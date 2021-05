Alejandra Maglietti enciende el invierno con con la llama de su belleza

Alejandra Maglietti, abogada y panelista, recientemente se mostró modelando diferentes prendas. Vestida siempre de negro y con diferentes atuendos, la blonda, inició su gran desfile con una combinación que incluye una camiseta negra y luego paulatinamente se va cambiando la ropa desafiando al crudo invierno.

En un video en vivo de Instagram se puede ver a Maglietti vistiendo distintos modelos y dejando ver toda su belleza, ya que hizo gala de su curvilínea figura. Claramente la abogada se siente muy orgullosa de su figura.

Por otra parte, en una reciente entrevista en la que se le hicieron a Alejandra una serie de preguntas muy personalesen el programa que se transmite por las tardes argentinas y lleva el nombre de “Hay que ver”; este es conducido por Denis Dumas y José María Listorti, dos reconocidos conductores. Fue así que Listorti picarescamete le dijo a Maglietti : "Una mujer tan linda que raro que esté sola", a lo que Maglietti respondió: “Bueno, sola, como sola aburrida no estoy tampoco, no te asustes”.

Además de ello, Ale decidió hablar un poco más sobre su intimidad ya que declaró: “Me estoy tomando mi tiempo, sabes que; no me quiero equivocar más, porque ya está, si me pongo de novia es porque bueno este es por el que voy a apostar. Igual me puedo equivocar seguro”. Por su parte, el conductor aprovechó la oportunidad y siguió preguntando. "¿Qué quisiste decir no me quiero equivocar más, que tus anteriores relaciones fueron una equivocación?".

Maglietti tomo cada vez más valor y comenzó a profundizar más en detalles al responder : “Bueno en algo debo haberme equivocado porque sino no estaría separada claramente, igual la pase bien, no puedo decir que no, pero yo busco algo que sea más duradero o algo que me haga feliz a largo plazo”. Luego de ello, Denis Dumas lanzó una de las preguntas más directas a la panelista pregunta: "¿Qué está pasando o qué pasa que los hombres no son definitivos en tu vida?". Alejandra, quien ya estaba entre la espada y la pared, respondió: “Soy un poco complicada, no en cuanto al carácter, pero si me pasa que se tienen que cumplir una serie de requisitos, como que tampoco me enamoro fácil, no me engancho así rápidamente”

Imagen: Instagram Ale Maglietti

Finalmente Alejandra agregó: “Si tengo que ser sincera busco que me interese charlar con él, que estoy hablando con él no me haga sentir que tenga ganas de agarrar el teléfono, que la conversación se torne interesante”. Actualmente Maglietti es una de las personalidades argentinas con más seguidores en Instagram ya que cuenta con 1.6 millones de seguidores. La belleza, inteligencia y simpatía de la conductora son las características que conquistan los corazones de todos sus fans.