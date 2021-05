Selena Gomez encabeza el recital online más grande del mundo junto a sus amigos

Selena Gomez, cantante, realizará un concierto con invitados muy importantes. El objetivo es concientizar a las empresas privadas de brindar su apoyo en cuanto a la vacunación global en todo el planeta contra el coronavirus, especialmente en los países más pobres.

Selena Gomez organiza un concierto online que se realizará el 8 de mayo, haciendo un llamamiento a las autoridades internacionales para apoyar la iniciativa COVAX. Meghan y Harry coincidirán con otros famosos como Chrissy Teigen, Jennifer Lopez, J Balvin, Ben Affleck, Sean Penn y Jimmy Kimmel. También participará el presidente estadounidense, Joe Biden, el presidente español, Pedro Sánchez y el mandatario francés Emmanuel Macron.

El recital será transmitido a través de internet y es por eso que participará Meghan Markle desde su casa en California, porque debe hacer reposo por su embarazo, que esta muy avanzado, y como en su embarazo posterior al nacimiento de Archie y anterior a este embarazo tuvo un aborto espontáneo, debe cuidarse mucho.

Al respecto los duques de Sussex han declarado: "En 2020, nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha. Ahora tenemos que recuperarnos y curarnos los unos a los otros. No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos y nos sentiremos más seguros cuando cualquiera, desde cualquier parte, tenga el mismo acceso a la vacuna. Hemos de buscar una distribución equitativa de las vacunas y, con ello, restablecer una fe común en nuestra humanidad común. Esta misión no puede ser más crítica e importante".

El espectáculo, llamado “Vax Live: The Concert to Reunite the World” -algo así como “Vax vive el concierto para reunir al mundo”-, está organizado por los promotores del festival Global Citizen. En el escenario, acompañarán a Selena Gomez encargada de presentar el evento; Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y la reciente ganadora del Oscar H.E.R. El evento se podrá seguir a través de YouTube el próximo 8 de mayo, sábado, a las 20 hs, según el horario de la costa este estadounidense. En España, corresponderá a las 2 de la madrugada del día 9. En Argentina sería a las 16 horas del sábado.