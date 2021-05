Charlotte Caniggia presume toda su belleza con un estampado animal print

Gracias a los diversos realities televisivos en los que participaron, Charlotte Caniggia y su hermano Alex se ganaron el cariño y el amor del público. Hoy, son dos de las figuras argentinas más queridas. Los jóvenes tienen una relación muy cercana y si bien, no pasan mucho tiempo juntos, se mantienen conectados a través de la virtualidad.

"Hablamos siempre, hacemos videollamada todos los días, me llevo muy bien... Es el más cercano de mi familia. Le mando audios, hablamos pavadas", señaló ella en diálogo con Teleshow. "Yo me llevo muy bien con mi mamá y mi papá. Hablo siempre, la mejor; son mi familia, obviamente", agregó.

Al ser consultada por el conflicto entre su hermano y su papá, Claudio Paul Caniggia, la joven de 27 años respondió: "Prefiero no intervenir, no me gusta; entre la familia no está bueno pelearse y menos públicamente".

En sus redes, Charlotte se mantiene muy activa y diariamente comparte nuevo material. Ahora, como ya es costumbre, en su última publicación acaparó todas las miradas con su extravagante look. "Algunos escriben su vida en hojas, yo la escribo en fotos", redactó junto a las postales en las que se la ve presumiendo su hermosa figura con un estampado animal print.

La mediática posó para la cámara con un body, unas botas altas marrones, un saco abierto hasta las rodillas y su pelo recogido. Su outfit lo completó con un bolso de la reconocida marca francesa Louis Vuitton. Las postales se llenaron comentarios. "Bella", "Divina", "Bombón", "Reina", "Maravillosa", "Siempre bomba", son algunos de los elogios que sus fanáticos le dejaron escritos.