Elimina las manchas de tinta de la ropa fácilmente

No se trata de un accidente que solo les ocurre a los niños, meter una pluma o lapicera dentro de un bolsillo o bolso y que esta termine perdiendo tinta puede hacer que tu día se arruine por completo. Lo peor es que la pesadilla no terminará allí ya que el desafío mayor será logra de la mancha se quite de la ropa y no queden rastros de ella.

Lo importante es saber que todo tiene solución y que, teniendo en cuenta algunos trucos, las manchas de tinta también pueden removerse de cualquier prenda o tela sin mucho esfuerzo.

Foto: Tu Hogar

Actuar rápidamente será determinando ya que de esto dependerá de cuanto liquido se absorba. Usar un pañuelo o servilleta de papel y posarla sobre la zona será suficiente para eliminar el exceso, pero nunca se debe frotar.

En caso de tratarse de una emergencia y no estar en tu hogar, se puede remojar un algodón con un poco de alcohol y colocarlo sobre la mancha. Una vez que se tiña, volver a repetir el proceso, renovando en cada caso el algodón y la mancha irá desapareciendo.

El spray o laca para el pelo también es muy efectivo para evitar que la tinta se adhiera a la tela. Primero se debe poner un papel o nylon en el reverso para impedir ensuciar otras zonas. Se tiene que extender la tela, rociar con la laca e ir frotando con un paño. Hay que poner especial atención en ir cambiando frecuentemente el lugar del paño que estamos usando para frotar porque, al teñirse, podríamos estar agrandando la mancha.

Fuente: ABC limpieza

Y sí, la vieja y tradicional receta de usar leche nos garantiza una limpieza total y es ideal para la ropa blanca. No se trata de ningún mito de abuelas, la leche quita por completo la tinta de la ropa.

Se tiene que calentar la leche hasta que esté tibia y luego colocar en un recipiente donde podamos introducir la zona que queremos lavar. Luego de reposar durante unos minutos, hay que lavar normalmente la prenda y listo.