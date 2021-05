Cómo limpiar el mosquitero para que quede impecable

Las telas mosquiteras o mosquiteros son el mejor método de barrera para no lidiar con moscas, mosquitos u otros insectos dentro de tu casa. Su uso también reduce notablemente la aplicación de insecticidas, pero su mantenimiento puede traernos varios cuestionamientos.

Cuando vayas a instalarlos debes saber que muchos pueden removerse y esto es muy conveniente para su limpieza, aunque su manipulación constante puede hacer que la malla se rompa por lo tanto tampoco hay que abusar de este recurso.

Foto: Buenas prácticas

Lo primordial es someterlos periódicamente a un aseo rápida, usando un plumero, paño o cepillo suave para impedir que la tierra se acumule. También deberás tener cuidado con las telas de araña, estas suelen aparecer de un momento a otro, sobre todo en las esquinas.

A pesar de realizar esta tarea, es conveniente lavarlos al menos cada seis meses. En caso de que tengas un sistema removible, la tarea será algo más sencilla pero siempre se deben tener en cuenta algunos factores: no hay que abusar de la cantidad de jabón y siempre hay que manipularlos con cuidado para que no se rajen.

También es importante no utilizar paños que puedan largar pelusas porque estas se quedarán entre la rejilla dificultando que las retiremos.

Primero se debe retirar el exceso de polvo de ambos lados. Si no se ha podido, deberás salir al exterior para hacer esta tarea, aunque recuerda cerrar la ventana para que el polvo no ingrese a la casa. La limpieza siempre debe iniciar por arriba e ir bajando y no olvidar las esquinas.

Foto: Muy sencillo

Luego se tiene que hacer una solución con agua, jabón para ropa fina o bajo en espuma y vinagre. Esta mezcla se puede ir aplicando con una esponja o con un spray sobre la superficie. Luego hay que frotar levemente y enjuagar con agua y un paño limpio. Si notas que hay mucha suciedad, no hay que desesperarse, ya que se puede repetir este proceso hasta que quede impecable.