Charlotte Caniggia confirmó que es una de las mujeres más hermosas

Charlotte Caniggia enfrentó los micrófonos del programa conducido por Ángel de Brito, “Los ángeles de la mañana” y se refirió a los rumores sobre una posible crisis de pareja junto a su novio Roberto Storino Landi, con quién lleva una relación de dos años.

“No, no sé. Es difícil, no sé. No quiero dar mucha...Está todo bien, sí. No sé. Tenemos como todo el mundo que se pelea y tiene sus crisis, obvio” inició Charlotte. “No, no estoy separada, estoy en crisis. No quiero hablar de eso” finalizó la modelo y personalidad de los medios de 28 años.

Hace unas horas, Charlotte Caniggia publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su hermosura ante la cámara. La mediática lució un osado look compuesto por medias de red, top, bucaneras y mangas negras con accesorios de cuero. Además, la mediática complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“El sex appeal es un 50% lo que tienes y un 50% lo que la gente cree que tienes” fue la primera parte del promocional texto que eligió de epígrafe Caniggia para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Charlotte Caniggia

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la hermana de Alexander Dimitri Paul Caniggia se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 191 mil corazones. Además, la ex participante de “Cantando 2020” recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus fanáticos.