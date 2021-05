Beyoncé y Jay-Z han agregado el automóvil más caro del mundo a su ya lujosa flota

Esta semana, Rolls-Royce presentó su convertible "Boat Tail" de 28 millones de dólares para un cliente que claramente disfruta de las cosas buenas de la vida, como una cubierta trasera que contiene un juego de picnic y un refrigerador doble para mantener frío el champán añejo. Según trascendidos una pareja de “Locos enamorados” estuvo detrás de la creación del automóvil. Este automovil fue encargado por Beyoncé para pasear junto a su familia.

"Se rumorea que este fantástico automóvil fue encargado por Beyoncé y Jay-Z con todos los detalles que coinciden con sus cosas favoritas", dijo una fuente de la la fabrica Rolls-Royce al Telegraph del Reino Unido .

Construido para las carreteras mediterráneas de la Riviera Francesa, que Beyoncé y Jay-Z han frecuentado en varias oportunidades junto a sus pequeños: Blue Ivy de nueve años de edad y los gemelos Sir Carter y Rumi Carter de tres años de edad.

Los propietarios de este vehículo de lujo británico podrán tomar un trago burbujeante durante los picnics al aire libre, ya que un refrigerador doble que trae este modelo de Rolls-Royce, alberga para los clientes cosechas favoritas de Armand de Brignac, que se puede enfriar rápidamente a exactamente seis grados. Vale la pena señalar que Jay -Z, vendió una participación del 50 por ciento en Armand de Brignac a Moët Hennessy en febrero de este año.

Con un exterior azul, tal vez un guiño a la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z, Blue Ivy de 9 años, el automóvil de lujo también presenta relojes de dos caras, uno para un hombre y otro para una mujer, de Bovet 1822 que pueden ser usados ​​como relojes de automóvil.

Si bien el automóvil tiene un precio elevado, Beyoncé y Jay-Z, que han estado casados ​​desde 2008, seguramente pueden pagarlo, ya que han reportado patrimonios netos de 500 millones de dólares y 1.4 mil millones de dólares, respectivamente, según Celebrity Net Worth y Forbes .

Torsten Müller-Ötvös, director ejecutivo de Rolls-Royce Motor Cars, ha calificado al "Boat Tail" como el proyecto más ambicioso que se haya hecho hasta ahora de la empresa. Además de este "Boat Tail" de cuatro plazas y 19 pies, solo se fabricarán otros dos vehículos más iguales a este, lo que haría de ellos una serie acotada de lujo.

Imagen: Page Six