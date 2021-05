Asqueroso e insalubre: 5 cosas que las aerolíneas te ocultan a la hora de volar

Seguramente alguna vez en tu vida hayas subido a un avión y si no lo has hecho probablemente lo harás en algún momento. Un avión es un aerodino de ala fija, o aeronave con mayor densidad que el aire, dotado de alas y un espacio de carga, y capaz de volar impulsado por uno o más motores. Actualmente el avión es la forma más elegida para viajar debido a su velocidad y confort; no obstante hay ciertas cosas que las aerolíneas no te dicen.

Comenzando por un dato un poco perturbador y es el hecho de que es probable que viajes con un muerto al montarte a un avión. Es bastante común que las aerolíneas trasladen órganos, partes del cuerpo o incluso cuerpos completos en vuelos y esto sucede más de lo que se cree. Por otro lado no todo es tan salubre como parece ya que regularmente, las orejeras y las mantas son usadas y solo se limpian levemente con una toalla húmeda o en el caso de las mantas, solo se lavan si es realmente necesario.

Algo que realmente deberías saber antes de comer es que debes revisar con cuidado tu bandeja. Azafatas han revelado haber visto a madres cambiar el pañal de sus hijos en las bandejas de comida, bandejas que tampoco suelen ser desinfectadas correctamente. En cuanto a la comida, siempre se ha dicho que esta es muy mala y desabrida; sin embargo pocos saben que esto no es culpa de las aerolíneas. El mal sabor de los alimentos se debe a la baja humedad y la presión a causa por las grandes alturas que reducen la sensibilidad de las papilas gustativas. Estudios científicos han demostrado que en los vuelos perdemos alrededor del 30% de la habilidad de sentir el sabor dulce y salado.

Ahora bien hablemos de las posibles catástrofes. Normalmente la gente se preocupa a gran escala por el funcionamiento de los motores especialmente si se enteran que uno de ellos falla. No obstante, los aviones modernos están preparados para este tipo de emergencias, por lo tanto, en caso de falla de uno de los motores, el avión pueda llegar al aeropuerto más cercano sin problema ya que el avión puede continuar el vuelo con el otro motor.

Pero si tus preocupaciones rondan más en torno a catástrofes naturales como los rayos, tampoco hay que hacerse mayor problema, debido a que los aviones actuales están diseñados para soportar el impacto de un rayo en pleno vuelo. Está estadísticamente comprobado que cualquier avión sufre de golpes de rayos eléctricos de manera anual pero las naves modernas cuentan con un defensa especial que soporta relámpagos sin problema.