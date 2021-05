Asombroso test: lo primero que observes indica si eres una persona optimista

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Brindan asombrosos resultados en cuestión de milésimas segundos que sorprenden a miles y miles de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Ahora te proponemos uno que te permitirá, de manera muy rápida y sencilla, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar un dibujo.

¿Te animas a descubrir lo que indica sobre tu persona? Lo único que debes hacer es dejarte guiar por lo que tu ojo capte en primer lugar, allí están todas las respuestas. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Hombre de perfil: eres una persona que sobresale por ser muy comprensiva. Con frecuencia tratas de ponerte en el lugar del otro y no prejuzgar sus acciones. Prefieres conocer a los demás y luego armar una opinión con fundamento. Pocas veces te equivocas cuando alguien te miente, tienes una especie de don para detectar cuando esto sucede. Sin embargo, nunca acusas a nadie hasta tener todas las pruebas que lo corroboren. Te destacas por tu gran inteligencia y no te gusta alardear todos tus conocimientos.

Freepik

Rata: te destacas por ser una persona sumamente optimista. Sabes a la perfección que no siempre lo que te ocurre es bueno, sin embargo, te empeñas por verle el lado positivo a absolutamente todo. Para ti, un tropezón no es caída; al contrario, te da más fuerzas para salir adelante. Hay quienes te ven como un gran referente a seguir por la manera que resuelves los problemas. Eres sumamente práctico y no le temes a nada. En pocos segundos le encuentras la mejor solución a casi todo. No soportas las injusticias ni a la gente hipócrita.