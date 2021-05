Explotadora: Kim Kardashian se defiende ante las acusaciones de sus empleados

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense, recientemente ha sido duramente acusada por sus propios empleados. La celebridad que saltó a la fama por ser amiga de la también socialité Paris Hilton, no deja de ser el centro de atención debido a su escandaloso reality show “Keeping Up with the Kardashians”. No obstante, esta vez el motivo de escándalo no estaría relacionado con su tan entretenida familia.

Increíblemente los empleados de la Kim la acusan de maltratos y falta de pagos por lo que han decidido proceder con acciones legales. Es así que los trabajadores demandaron a la ex de Kanye West. Por su parte, Kardashian niega absolutamente las acusaciones de que dejó sin sueldo a su antiguo personal de mantenimiento y de que los habría tratado mal. La celebridad declaró y se defendió través de Instagram ya que respondió a una pregunta realizada por un seguidor sobre la demanda presentada en su contra por parte de siete guardianes del terreno.

Kim Kardashian aclaró que ella no era la responsable del pago de los empleados: "Absolutamente, respeto a las personas por su tiempo y su arduo trabajo y, lamentablemente, estos trabajadores están demandando a la persona equivocada". A ello la empresaria agregó: “Le pagué al proveedor y es su trabajo pagarle a su personal. Espero que puedan resolver esto pronto". Por su parte los empleados demandantes afirman que Kardashian se retrasó en el pago y se negó a pagarles las horas extra. Además, también afirman que Kim en ocasiones los obligó a trabajar sin descansos para comer, lo cual sería señal de maltrato. Por último los trabajadores enfurecidos, también afirman que fue la empresaria quien retuvo dinero para impuestos pero no lo remitió al gobierno.

Una de las más sorprendes declaraciones provino de un ex empleado de 16 años, quien asegura que lo obligaron a trabajar mucho más allá de las 48 horas permitidas para un empleado de verano menor de edad. A ello se le suma otro empleado que declaró el haber sido despedido de inmediato tras mencionar los reclamos de pago de horas extras, el tema de los impuestos y las pausas para comer. No obstante, tanto Kim como su representante creen que quienes la demandan van tras la persona equivocada.

Imagen: Page Six

Finalmente, los abogados de Karadashian le dijeron a “The Daily Mail” en un comunicado: “El robo de salario y otras violaciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles. Mi firma actualmente está investigando otras posibles violaciones contra estos acusados, así como contra otras familias y empresas poderosas en nombre de los trabajadores cotidianos". Por otra parte, un portavoz de Kim, estrella de Instagram, le dijo a “PageSix” que los empleados deberían abordar su problema con el proveedor que los contrató directamente ya que "Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se pueda resolver pronto de manera amistosa".