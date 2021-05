¿Desagradecido? David Schwimmer culpa a Friends de perjudicar su carrera

David Schwimmer actor y director de televisión y cine estadounidense, logró su gran salto a la fama en 1994, cuando interpretó el papel de Ross Geller en la comedia de situación “Friends”. No obstante, este ha sido su único su papel exitoso desde entonces y esto se debe a que el actor quedo atrapado en el personaje.

La exitosa serie “Friends” lleva casi tres décadas desde su estreno y a pesar de ello sigue atrapando al público tanto como siempre. Sin embargo para uno de sus protagonistas la serie sería su único gran momento ya que Schwimmer jamás pudo superar el papel de Ross Geller. El actor se convirtió en famoso y millonario de manera instantánea a sus 27 años, según David, la fama: "Era bastante discordante y estropeó mis relaciones con otras personas durante años hasta que logré ajustarme y sentirme cómodo con ello".

David Schwimmer no era nadie antes de participar en “Friends” por lo que según afirma, pasó de sentirse "Frustrado y desanimado" a querer esconderse y no ser visto luego de conseguir fama mundial. Por otra parte, David comentó sobre aquello que no le gustaba de ser famoso "Como actor, la forma en que fui entrenado, mi trabajo consistía en observar la vida y a otras personas, así que solía andar por ahí con la cabeza descubierta, observando, mirando a la gente. El efecto de la celebridad fue todo lo contrario: hizo que me quisiera esconder debajo de una gorra de béisbol y no ser visto. Me di cuenta después de un tiempo que ya no miraba a la gente, que trataba de esconderme.”

El actor ha quedado atrapado en su antiguo personaje de Ross Geller ya que dese allí en más no logró éxito en ningún otro papel y según David esto tendría una razón particular. "Sí, has vivido con nosotros durante diez años, somos parte de la familia en cierta forma. Pero al contrario que una estrella del cine, a los que ves en diferentes papeles en cada película, yo soy el mismo hombre durante diez años, confías en que me voy a comportar de cierta forma y me conoces, o piensas que me conoces". Es decir que su papel en “Friends" no solo afectó a forma en la que los fans lo ven, sino también la forma en la que lo perciben los productores de Hollywood.

Imagen: Antena 3

Es así que desde el fin de “Friends”, Schwimmer ha aparecido como actor invitado en algunas series, pero no había vuelto a trabajar en la televisión con papeles importantes hasta ahora. Recientemente el actor ha logrado participar en el proyecto de “American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson”, el actor interpreta a Robert Kardashian, padre de las famosas hermanas Kardashian y abogado de O. J. Simpson durante su conocido juicio por asesinato. Esperemos que este nuevo rol logre sacar a David de su antiguo papel y demuestre que él puede interpretar diversos personajes.