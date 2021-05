“Otoño en bolas”: Laurita Fernández sacudió la red con una foto

Laurita Fernández habló sobre las razón por la que se quedó con la casa que había comprado junto a su ex pareja Nicolás Cabré. “La casa ya no es de los dos: es mía. Esto desde mucho antes de separarnos, porque lo decidimos en la separación del año pasado. Compartimos algo, nos separamos y cuando volvimos nos preguntamos ¿y si vuelve pasar que no funciona?" indicó la ex integrante del jurado de Showmatch.

“Este tema estaba solucionado entre nosotros, la casa es mía y vivo la remodelación con mucha alegría" amplió Laurita, quien se separó del actor hace unas semanas. La mencionada propiedad se encuentra ubicada en un country,

En las últimas horas, Laurita Fernández publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de fanáticos. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza en una producción profesional de fotos, a cargo del fotógrafo Gabriel Machado, para un centro Integral de Medicina Estética y Nutrición. La bailarina y actriz posando desde el suelo, luciendo una bikini, su largo cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Laurita Fernández

“Otoño en bolas” fue el sencillo y corto texto que eligió Fernández de epígrafe para acompañar su reciente pic en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Laurita Fernández



Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Nicolás Cabré se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 3 mil corazones. Además, la bella conductora recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física.