Lola Índigo deslumbra frente a la cámara con un fabuloso look total black

Lola Índigo se hizo conocida en la pantalla chica gracias a su paso por Operación Triunfo en 2017. Si bien su participación en el reality fue muy breve, le abrió muchas puertas para llegar hasta donde está hoy. En la actualidad, se desempeña como capitana en The Dancer, un concurso de talentos que permite demostrar el increíble potencial que tienen diversos bailarines que no son populares.

Justamente, gracias a este programa, la intérprete de 'Santería' descubrió a una pequeña con asombrosas destrezas para la danza y que será la próxima protagonista de su nuevo videoclip. La niña se llama Aina y tiene 8 años. Desde su primera aparición en la pantalla chica, conquistó el corazón de cientos y cientos de televidentes.

"Las oportunidades están en la calle. A mí no se me dan bien los programas de la tele. A mí me han echado la primera de muchos sitios... esto no es más que un concurso", señaló al aire Índigo antes de darle a conocer su gran decisión a la infante. La niña es una gran fanática de la artista y se sintió muy agradecida con la imperdible oportunidad.

Índigo cuenta con millones de fans en sus redes. En Instagram la siguen más de un millón de seguidores que llenan sus publicaciones de comentarios y 'me gusta'. En una de las últimas que realizó compartió el fabuloso look total black que eligió para salir en la TV y recibió cientos de elogios.

"Que bella", "Guapa", "Diosa", "Bella" y "Bonita", son algunos de los halagos que los internautas le dejaron escritos. Al momento, ya cuenta con más de 50 mil likes.